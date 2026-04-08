Rausfahren, tanken, zahlen, und weiter geht’s: Ein Verbrenner-Tankstopp dauert selten länger als fünf Minuten. Wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, braucht mehr Geduld. Selbst an den leistungsstärksten Schnellladesäulen vergehen mindestens 20 bis 30 Minuten, bis eine Batterie von 10 auf 80 Prozent ihrer Kapazität geladen ist. Die Ladezeiten haben sich in den letzten Jahren zwar enorm verkürzt. Der Zeitaufwand ist aber immer noch deutlich größer als beim Tanken. Was durchaus nerven kann, wenn man es eilig hat, und manche noch immer von Elektroautos abschreckt, Stichwort „Reichweitenangst“.