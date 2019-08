Die Weltartenschutz-Konferenz geht mit einem Beschluss zum Schutz von wilden Afrikanischen Elefanten zu Ende. Demnach dürfen die Tiere nicht mehr aus ihrer natürlichen Umgebung entnommen und in Zoos und Zirkusse in aller Welt exportiert werden, teilte die Artenschutzorganisation Pro Wildlife mit, die an der Konferenz teilnimmt. Der Beschluss wurde mit 87 zu 29 Stimmen am Dienstag endgültig angenommen.

Zum Handel mit wildlebenden Tieren hieß es in früheren Cites-Beschlüssen bislang nur, dass die Elefanten an "geeignete Einrichtungen" verkauft werden dürfen. Die neue Entscheidung verhindert nun die Abgabe an Zoos und Zirkusse. Allerdings sollen in seltenen Ausnahmefällen noch immer Exporte möglich sein, wenn sie dem Artenschutz dienen. Nach Angaben von Pro Wildlife soll dies nur in "außergewöhnlichen Fällen" und mit einer Genehmigung von Artenschutz-Organisationen geschehen.

"Wir appellieren an alle Staaten, den Beschluss zu respektieren und die Ausnahmereglung nicht als Hintertür für den fortgesetzten Handel zu missbrauchen", sagt Daniela Freyer von Pro Wildlife.

Nach Angaben der Organisation kam die Ausnahmeregelung auf Vorschlag der Vertreter der Europäischen Union zustande. Die EU hatte sich gegen den ursprünglichen Antrag ausgesprochen, der eine Entnahme der Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum kategorisch ausschloss. Dies sei zu restriktiv, hatte es aus Teilnehmerkreisen geheißen.

Auch europäische und amerikanische Zoos hatten sich im Vorfeld gegen die Entscheidung gewandt. "Elefanten gedeihen nicht gut in Zoos - deswegen sind einige weiterhin an Nachschub junger Tiere aus der Natur interessiert", vermutet Freyer als Ursache.

Afrikanische Elefanten sind auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Spezies als gefährdet eingestuft. Im Jahr 2016 soll es weltweit noch etwa 415 000 Tiere gegeben haben.