In diesen Tagen kommt kaum jemand an Warnungen vor einem „Super-El-Niño“ vorbei, den manche Medien bereits als „Bestie“ oder „Monster“ betiteln. Grund dafür ist eine neue Prognose der US-Atmosphärenbehöre NOAA, welche die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses natürlichen Klimaphänomens im Ostpazifik nach oben korrigiert hat: auf 82 Prozent für den Zeitraum Mai bis Juli und auf annähernd 100 Prozent für den Sommer.