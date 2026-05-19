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Super-El-Niño„Als würde an einem heißen Tag die Klimaanlage ausfallen“

Lesezeit: 3 Min.

Im El-Niño-Jahr 2024 verwüsteten schwere Regenfälle Teile Kenyas.
Im El-Niño-Jahr 2024 verwüsteten schwere Regenfälle Teile Kenyas. Luis Tato/AFP

Klimaforscher rechnen in diesem Sommer mit einem neuen El-Niño im Pazifik. Das Klimaphänomen könnte für neue globale Rekordtemperaturen sorgen.

Von Benjamin von Brackel

In diesen Tagen kommt kaum jemand an Warnungen vor einem „Super-El-Niño“ vorbei, den manche Medien bereits als „Bestie“ oder „Monster“ betiteln. Grund dafür ist eine neue Prognose der US-Atmosphärenbehöre NOAA, welche die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses natürlichen Klimaphänomens im Ostpazifik nach oben korrigiert hat: auf 82 Prozent für den Zeitraum Mai bis Juli und auf annähernd 100 Prozent für den Sommer.

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Warnung vor Super-El-Niño
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Für Mitte des Jahres rechnen Klimaforscher mit einem neuen El Niño. Das würde wohl neue Rekordtemperaturen bedeuten – und Extremwetter in ungekanntem Ausmaß.

SZ PlusVon Benjamin von Brackel

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