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Super-El-Niño„Als würde an einem heißen Tag die Klimaanlage ausfallen“

Lesezeit: 3 Min.

Im El-Niño-Jahr 2024 verwüsteten schwere Regenfälle Teile Kenias.
Im El-Niño-Jahr 2024 verwüsteten schwere Regenfälle Teile Kenias. Luis Tato/AFP

Klimaforscher rechnen in diesem Sommer mit einem neuen El Niño im Pazifik. Das Klimaphänomen könnte für neue globale Rekordtemperaturen sorgen.

Von Benjamin von Brackel

In diesen Tagen kommt kaum jemand an Warnungen vor einem „Super-El-Niño“ vorbei, den manche Medien bereits als „Bestie“ oder „Monster“ betiteln. Grund dafür ist eine neue Prognose der US-Atmosphärenbehörde NOAA, welche die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses natürlichen Klimaphänomens im Ostpazifik nach oben korrigiert hat: auf 82 Prozent für den Zeitraum Mai bis Juli und auf annähernd 100 Prozent für den Sommer.

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Warnung vor Super-El-Niño
:„Dann erwarten wir, dass extreme Dinge in der Welt passieren werden“

Für Mitte des Jahres rechnen Klimaforscher mit einem neuen El Niño. Das würde wohl neue Rekordtemperaturen bedeuten – und Extremwetter in ungekanntem Ausmaß.

SZ PlusVon Benjamin von Brackel

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