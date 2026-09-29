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ExtremwetterEl Niño ist jetzt so stark wie nie zuvor

Lesezeit: 3 Min.

Südkalifornien wappnet sich für die Auswirkungen des El Niños: Der US-Wetterdienst warnt vor Überflutungen an der Küste.
Südkalifornien wappnet sich für die Auswirkungen des El Niños: Der US-Wetterdienst warnt vor Überflutungen an der Küste.
MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Die Temperaturen im Ostpazifik sind so hoch wie nie zuvor gemessen. Das führt schon jetzt zu Extremereignissen rund um die Welt. Dabei ist mit dem Höhepunkt erst im Winter zu rechnen.

Von Benjamin von Brackel

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Noch entfaltet er sich erst, und doch ist der El Niño im Pazifik bereits der stärkste, der jemals gemessen wurde. Vor wenigen Tagen übertrumpfte er den vormaligen Spitzenreiter aus den Jahren 2015/16. „Wir befinden uns nun offiziell im Rekordbereich“, erklärt der US-Klimaforscher Zeke Hausfather. „Und es wird noch weitergehen.“ Mit dem Höhepunkt des natürlichen Klimaphänomens im Pazifik rechnen Klimaforschende erst zwischen November und Januar.

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