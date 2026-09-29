Die Temperaturen im Ostpazifik sind so hoch wie nie zuvor gemessen. Das führt schon jetzt zu Extremereignissen rund um die Welt. Dabei ist mit dem Höhepunkt erst im Winter zu rechnen.

Noch entfaltet er sich erst, und doch ist der El Niño im Pazifik bereits der stärkste, der jemals gemessen wurde. Vor wenigen Tagen übertrumpfte er den vormaligen Spitzenreiter aus den Jahren 2015/16. „Wir befinden uns nun offiziell im Rekordbereich“, erklärt der US-Klimaforscher Zeke Hausfather. „Und es wird noch weitergehen.“ Mit dem Höhepunkt des natürlichen Klimaphänomens im Pazifik rechnen Klimaforschende erst zwischen November und Januar.