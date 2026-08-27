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KlimawandelNach dem Super-El-Niño der Mega-El-Niño?

Lesezeit: 4 Min.

Korallen rund um die Galapagos-Inseln speichern in ihren Skeletten Klimainformationen jahrhundertelang – auch über längst vergangene El-Niño-Ereignisse.
Korallen rund um die Galapagos-Inseln speichern in ihren Skeletten Klimainformationen jahrhundertelang – auch über längst vergangene El-Niño-Ereignisse.
Greg Asner

Der aktuelle El Niño sprengt alle Rekorde. Zufall? Keineswegs: Das Klimaphänomen wird offenbar mit der Erderwärmung stärker. Die Konsequenzen wären beunruhigend.

Von Benjamin von Brackel

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Ein extremer El Niño baut sich gerade im tropischen Pazifik auf und beginnt bereits, Wettermuster rund um den Globus zu verändern: In Indonesien verstärkt das natürliche Klimaphänomen Trockenheit und Waldbrände, welche Singapur in Rauch einhüllen. In Panama fällt seit Wochen kaum Regen, weshalb die Verwaltung des Panama-Kanals eine Begrenzung der Durchfahrten angekündigt hat. Auch in Teilen Indiens, Kenias und Äthiopiens herrschen außergewöhnliche Dürren. Und im Pazifik heizten die hohen Ozeantemperaturen Hurrikan Lala an, der dicht an Hawaii vorbeizog. Straßen wurden überflutet, Häuser zerstört und in Zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus.

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