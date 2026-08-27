Ein extremer El Niño baut sich gerade im tropischen Pazifik auf und beginnt bereits, Wettermuster rund um den Globus zu verändern: In Indonesien verstärkt das natürliche Klimaphänomen Trockenheit und Waldbrände, welche Singapur in Rauch einhüllen. In Panama fällt seit Wochen kaum Regen, weshalb die Verwaltung des Panama-Kanals eine Begrenzung der Durchfahrten angekündigt hat. Auch in Teilen Indiens, Kenias und Äthiopiens herrschen außergewöhnliche Dürren. Und im Pazifik heizten die hohen Ozeantemperaturen Hurrikan Lala an, der dicht an Hawaii vorbeizog. Straßen wurden überflutet, Häuser zerstört und in Zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus.
KlimawandelNach dem Super-El-Niño der Mega-El-Niño?
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Der aktuelle El Niño sprengt alle Rekorde. Zufall? Keineswegs: Das Klimaphänomen wird offenbar mit der Erderwärmung stärker. Die Konsequenzen wären beunruhigend.
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