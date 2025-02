SZ Plus Klimakrise : Steht die Ernährung der Welt schon auf der Kippe?

Der Klimawandel macht sich zunehmend bei den globalen Ernteerträgen bemerkbar. Wie sollen in Zukunft zehn Milliarden Menschen satt werden? Was Forscher befürchten – und wie ein Landwirt in Brandenburg mit der Veränderung umgeht.