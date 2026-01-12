Warum gleiten Skibeläge, Schlittschuhkufen und leider manchmal auch Schuhsohlen so gut über Eis und Schnee? Darüber ist sich die Fachwelt gar nicht so einig, vor allem, seit jüngst eine Publikation die Lehrbuchmeinung grundsätzlich infrage gestellt hat.
PhysikWarum wir auf Eis und Schnee rutschen
Ist das Schulbuchwissen womöglich überholt? Forscher rätseln über die Frage, warum Ski und Schlittschuhe – manchmal auch Schuhsohlen – so leicht über Eis und Schnee gleiten. Über eine vermeintlich einfache Frage und erstaunlich komplexe Antworten.
Von Joachim Laukenmann
