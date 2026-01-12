Zum Hauptinhalt springen

PhysikWarum wir auf Eis und Schnee rutschen

Lesezeit: 4 Min.

Kufen, Schuhe, Ski und Reifen gleiten über Eis und Schnee. Das ist nicht immer erwünscht.
Kufen, Schuhe, Ski und Reifen gleiten über Eis und Schnee. Das ist nicht immer erwünscht. (Foto: Catherina Hess)

Ist das Schulbuchwissen womöglich überholt? Forscher rätseln über die Frage, warum Ski und Schlittschuhe – manchmal auch Schuhsohlen – so leicht über Eis und Schnee gleiten. Über eine vermeintlich einfache Frage und erstaunlich komplexe Antworten.

Von Joachim Laukenmann

Warum gleiten Skibeläge, Schlittschuhkufen und leider manchmal auch Schuhsohlen so gut über Eis und Schnee? Darüber ist sich die Fachwelt gar nicht so einig, vor allem, seit jüngst eine Publikation die Lehrbuchmeinung grundsätzlich infrage gestellt hat.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite