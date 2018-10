2. Oktober 2018, 11:55 Uhr EIL Physik-Nobelpreis für Laser-Werkzeuge

Den Nobelpreis für Physik erhalten in diesem Jahr Arthur Ashkin, Gérard Mourou und Donna Strickland für die Entwicklung neuer optischer Werkzeuge. Strickland ist die dritte Frau, die mit der Physik-Auszeichnung geehrt wird.

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) sowie an Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada) für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik.

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag bekannt. Ashkin stellte fest, dass man mit Licht Masse nicht nur bewegen, sondern auch festhalten kann, wie mit einer Pinzette. Strickland und Mourou entwickelten gemeinsam Verfahren, um ultrakurze Laserblitze so zu verstärken, dass man sie in der Wissenschaft nutzen kann.

Strickland ist die dritte Frau in der Geschichte des Physik-Nobelpreises. Zuvor wurden Marie Curie im Jahr 1903 und Maria Goeppert-Mayer 1963 in dieser Kategorie geehrt.

Im vergangenen Jahr erhielten die amerikanischen Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne den Physik-Nobelpreis für ihre Arbeit zu Gravitationswellen. Der Nachweis der Wellen gilt als Jahrhundertentdeckung.

Der Preis ist insgesamt mit neun Millionen schwedischen Kronen dotiert, das entspricht derzeit etwa 870 000 Euro.

Am Montag wurden die Preisträger in Medizin bekanntgegeben, jene für Chemie folgen am Mittwoch.

