Nicht nur Fledermäuse, auch Menschen können dank Echo-Ortung Gegenstände erkennen oder erfassen, wie weit ein Ball fliegt – und die Fähigkeit lässt sich trainieren.

Angenommen, Sie bekommen folgende Aufgabe: Ihre Augen sind verbunden, vor Ihnen auf einem Tisch liegt ein Haushaltsgegenstand. Sie bekommen keine Hilfsmittel und dürfen ihn nicht berühren. Erlaubt ist nur: mit der Zunge schnalzen. Später präsentiert man Ihnen zwei Gegenstände. Sie sollen – immer noch blind – durch Abtasten entscheiden, welcher davon auf dem Tisch lag. Eine unlösbare Aufgabe?