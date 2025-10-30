Zum Hauptinhalt springen

WahrnehmungMenschen können mit den Ohren sehen

Lesezeit: 3 Min.

Menschen finden sich nur anhand von Geräuschen erstaunlich gut zurecht.
Menschen finden sich nur anhand von Geräuschen erstaunlich gut zurecht. (Foto: David Munoz /imago images/Addictive Stock)

Nicht nur Fledermäuse, auch Menschen können dank Echo-Ortung Gegenstände erkennen oder erfassen, wie weit ein Ball fliegt – und die Fähigkeit lässt sich trainieren.

Von Moritz Borchers

Angenommen, Sie bekommen folgende Aufgabe: Ihre Augen sind verbunden, vor Ihnen auf einem Tisch liegt ein Haushaltsgegenstand. Sie bekommen keine Hilfsmittel und dürfen ihn nicht berühren. Erlaubt ist nur: mit der Zunge schnalzen. Später präsentiert man Ihnen zwei Gegenstände. Sie sollen – immer noch blind – durch Abtasten entscheiden, welcher davon auf dem Tisch lag. Eine unlösbare Aufgabe?

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite