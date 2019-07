17. Juli 2019, 20:02 Uhr Ebola WHO erklärt internationalen Gesundheitsnotstand wegen Ebola

Die Seuche war vor wenigen Tagen erstmals in der Millionenstadt Goma entdeckt worden. Seit vergangenem Jahr sind in dem Land mehr als 1600 Menschen an dem Virus gestorben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebolaausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Es bestehe eine "Notlage von internationaler Tragweite". Der Generaldirektor, Tedros Adhanom Ghebreyesus, appellierte an die Nachbarstaaten, nicht die Grenzen zu schließen und weiter Handel mit der DRK zu betreiben.

Im Falle eines Gesundheitsnotstandes empfiehlt die WHO noch schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche. Dazu können das Einrichten von weiteren Behandlungszentren oder die vorsorgliche Impfung weiterer medizinischer Fachkräfte gehören.

"WHO does not recommend any restrictions on travel or trade, which rather than stopping #Ebola, can actually hamper the fight. Such restrictions force people to use informal and unmonitored border crossings, increasing the potential for the spread of disease."- @DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 17, 2019

Die Krankheit grassiert seit fast einem Jahr in dem afrikanischen Staat, der von politischer Instabilität und bewaffneten Konflikten gezeichnet ist. Bislang haben sich mindestens 2500 Menschen mit dem lebensgefährlichen Virus infiziert, mehr als 1600 sind daran gestorben. Vor wenigen Tagen war die Seuche erstmals in der Millionenstadt Goma entdeckt worden, eine Entwicklung, die die Behörden lange befürchtet hatten.

Der Erreger hatte zwischenzeitlich auch auf das Nachbarland Uganda übergegriffen, eine weitere Ausbreitung konnte aber zunächst verhindert werden. Aktuell wird befürchtet, dass die Krankheit erneut nach Uganda eingeschleppt wurde. Eine Kongolesin sei vergangene Woche auf dem Markt in Mpondwe in Uganda gewesen und habe zu der Zeit bereits Krankheitssymptome gezeigt, berichtete das WHO-Afrika-Team. Die Frau sei in den Kongo zurückgekehrt, in ein Ebola-Behandlungszentrum gebracht worden und dort am 15. Juli verstorben. Die Infektion der Frau ist bestätigt. Unklar ist, ob sie während ihres Aufenthaltes in Uganda andere Menschen angesteckt hat.

Der weltweite Seuchenalarm kann für jeden Ausbruch ausgerufen werden, wenn er ein ernstes und unerwartetes Gesundheitsproblem darstellt, das Risiko birgt, sich in andere Länder auszudehnen und internationale Reaktionen nötig machen könnte. Die Möglichkeit dieser globale Warnung besteht seit 2005. Seither wurde vier Mal von ihr Gebrauch gemacht: während der Schweinegrippe-Pandemie, nach dem Wiedererstarken des in vielen Ländern bereits ausgerotteten Poliovirus, sowie während der Ebola-Epidemie in Westafrika und der Zika-Epidemie in Südamerika.

Während des aktuellen Ausbruchs im Kongo hat die WHO bereits dreimal über die Ausrufung des Notstands beraten und sich stets dagegen entschieden.