10. September 2018, 18:59 Uhr E-Akte Alles auf einer Karte

Eine digitale Patientenakte kann im Notfall Leben retten, sagen manche Ärzte. Doch so praktisch sie auch ist, sie birgt auch erhebliche Risiken.

Von Michaela Schwinn

Als würde ihm jemand ein kleines Messer in den Bauch rammen, so stach und zog es jedes Mal, wenn sich Anthony Jyß bewegte. Dabei sollte er sich längst von der Magenoperation vor ein paar Wochen erholt haben. Also ließ sich Jyß von seinem Hausarzt untersuchen, der tastete ihn ab, entnahm Blut und riet ihm dann doch, ins Krankenhaus zu gehen. Normalerweise hätte der Arzt ihm alle wichtigen Dokumente in die Hand gedrückt und ihn damit in die Klinik geschickt. Aber dieses Mal war es anders: Der Hausarzt tippte alles am Computer ein, Blutwerte, Vorbehandlungen und Medikamente. Als Anthony Jyß dann in der Klinik ankam, wusste man dort schon Bescheid, die Daten waren innerhalb weniger Sekunden digital übertragen worden.

Dass Ärzte und Krankenhäuser problemlos auf die Daten von Patienten zugreifen können wie bei Anthony Jyß, ist in Deutschland längst nicht Normalität. Bisher müssen Patienten bei jedem Arztwechsel einen neuen Fragebogen ausfüllen. Sie müssen Testergebnisse, Röntgenbilder und ganze Patientenakten von einer Praxis in die nächste oder vom Arzt in die Klinik tragen. Häufig fehlt das eine oder andere, Bluttests, Ultraschallaufnahmen oder Abstriche müssen wiederholt werden, und die eigentliche Behandlung verzögert sich - nur weil die einzelnen Akteure im Gesundheitswesen noch nicht elektronisch vernetzt sind.

In Estland sind Impfpass, Befunde und Arztbriefe auf dem Personalausweis gespeichert

In anderen Ländern ist diese digitale Utopie längst Wirklichkeit. In Estland etwa befinden sich alle medizinischen Daten auf dem Personalausweis - einer Plastikkarte mit Chip. Impfpass, Organspendeausweis und Arztbriefe, alles ist auf der Karte gespeichert. Auch Rezepte werden dort virtuell abgelegt und können in den Apotheken digital ausgelesen werden. Ein Internist auf der estnischen Insel Ösel kann problemlos ein EKG von einem Besucher aus der Hauptstadt Tallinn aufrufen. Und in Deutschland?

Besonders älteren Patienten könnte der Umgang mit der geplanten elektronischen Patientenakte schwerfallen, meinen Experten. (Foto: Liesa Johannssen/imago)

Schon im Jahr 2003 hatte das Bundesgesundheitsministerium einen Vorstoß in Richtung Digitalisierung von Krankendaten gewagt. Bereits 2006 sollte es so weit sein. Aber passiert ist lange nichts. Zwar will Gesundheitsminister Jens Spahn, dass bis spätestens 2021 jeder auf seine eigenen Patientendaten zugreifen und diese dann auch mit Medizinern teilen kann, aber bisher fehlt ein einheitliches System. Und auch die Meinungen über die elektronische Patientenakte gehen weit auseinander - ganz besonders bei Ärzten.

Auf der einen Seite stehen Mediziner wie Christian Bauer. Der Hausarzt, der auch Anthony Jyß behandelte, hat eine Praxis in Torgelow, einer Kleinstadt in Vorpommern. "Die elektronische Akte könnte eine unheimliche Erleichterung für alle sein", sagt er. Mit ein paar Klicks wüsste er, ob und wo ein Patient vorher behandelt wurde, welche Medikamente er nimmt und ob es zwischen ihnen Wechselwirkungen geben könnte. "Im Notfall könnte das Leben retten", sagt Bauer. Auch im Notdienst würde die digitale Akte helfen: Patienten, die er nicht kennt, könnten ihm zu Hause auf dem Handy Laborergebnisse oder andere Gesundheitsdaten zeigen. "Das wäre irre, wenn das klappen würde."

Könnte, wäre, würde - wenn der Hausarzt über die E-Akte spricht, dann meist im Konjunktiv. Obwohl er bereits Daten digital hochladen und mit anderen teilen kann, ist die Vernetzung bisher noch sehr eingeschränkt, denn seine Praxis ist nur Teil eines Pilotprojekts: Etwa 50 Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern nehmen daran teil und zwei Kliniken. Initiiert wurde es von der AOK Nordost - weshalb im Moment auch nur AOK-Versicherte mitmachen können. Entscheidet sich ein Patient für die digitale Akte, speisen Ärzte und Kliniken alle Daten ein - diese wandern aber nicht in einen dezentralen Megaserver oder zu den Krankenkassen, sondern bleiben dort, wo sie erhoben wurden, also in den Arztpraxen und Kliniken. Der Patient selbst kann auf seinem Smartphone alle Informationen einsehen, weitergeben oder sperren. Er bestimmt, was mit seinen Daten passiert.

Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern wird die elektronische Akte getestet. Auch andere Versicherungen wie die Techniker Krankenkasse haben eigene digitale Angebote entwickelt, und auch private Drittanbieter drängen auf den Markt. Es sind viele Insellösungen entstanden, die unterschiedlich funktionieren. Noch ist völlig unklar, ob sich eine davon am Ende durchsetzen wird, oder ob sie alle parallel weiterbestehen können.

Genau das ist es auch, was Hans-Joachim Nagel an der Idee der E-Akte stört. Für den Internisten aus Ludwigsburg sind im Moment noch zu viele Fragen unbeantwortet: Wo werden die Daten gespeichert, wer kann auf sie zugreifen, und sind sie dort auch sicher? "Bei uns jedenfalls liegen die Akten sicher verwahrt im Keller. Wenn sie jemand klauen will, muss er schon mit dem Lastwagen kommen", sagt er. Aber er sieht auch noch ein ganz anderes Problem der digitalen Daten: "Wenn ich bei älteren Patienten Hausbesuche mache und nach der Versichertenkarte frage, dann kommt zuerst die Bankkarte, dann der Personalausweis und irgendwann am Schluss die Gesundheitskarte." Sie würden von der Akte sehr wahrscheinlich nicht profitieren, sagt Nagel.

Auch Hans-Werner Fischer hält von der E-Akte "erst mal nichts". Der Allgemeinmediziner aus Friedrichsthal glaubt, dass der Nutzen der digitalen Karte "völlig überschätzt" wird. "Kaum ein Arzt wird sich auf die Untersuchung eines anderen verlassen", sagt er. "Der Patient wird sehr wahrscheinlich einfach noch mal untersucht." Auch weil die Ärzte nicht auf Honorare verzichten wollen, meint Fischer.

Als Anthony Jyß, der Patient mit den Bauchschmerzen, in der Klinik ankam, war man schon vorbereitet, der Chefarzt hatte seine Akte gelesen und Untersuchungen geplant. "Am besten fand ich aber, dass ich nicht doppelt Blut abgeben musste", sagt Jyß. Angst um seine Daten habe er nicht, sagt der Krankenpfleger, die Patientenakte wolle er weiternutzen. Nur eines stehe der digitalen Akte noch im Weg: die vielen Funklöcher in und um Torgelow.