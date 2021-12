Text: Joachim Käppner; Illustration: Sylvia Neuner

Der größte Schaden, den ein Drache nachweislich angerichtet hat, entstand der Stadt München. Verglichen mit King's Landing, der Metropole in "Game of Thrones", die der Drache Drogon auf Weisung seiner tobenden Gebieterin in Schutt und Asche legte, mochte der Schaden noch überschaubar sein. Aber es genügte allemal, das Geschehen von 1888 als "die Münchner Elefantenkatastrophe", wahlweise auch als "Münchner Drachenpanik" in die Geschichte eingehen zu lassen.