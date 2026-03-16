In der Hand eine Waffe, läuft die Figur auf dem Bildschirm durch dunkle Gänge, sie muss sich gegen eine Invasion aus der Hölle wehren. Immer wieder tauchen Monster auf. Die Figur schießt. Mal trifft sie, das Blut spritzt und die Gegner fallen zu Boden. Mal gehen die Schüsse daneben. So spielt ein Anfänger, sagen die Leute, die den Spieler trainiert haben. Was ja auch verständlich sei, denn schließlich habe er noch nie einen Computer gesehen. Denn der Spieler ist kein Mensch, sondern ein Klumpen aus 200 000 menschlichen Hirnzellen. Das australische Start-up Cortical Labs hat die Neuronen gezüchtet und ihnen, so berichtet es die Firma in einem Video, das Ego-Shooter-Game aus den Neunzigerjahren beigebracht.