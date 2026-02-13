Die Trump-Regierung wirft die Grundlage für Klimaschutz auf US-Bundesebene um. Am Donnerstag wurde eine Feststellung der Obama-Regierung aus dem Jahr 2009 zurückgenommen, laut der der sogenannte Clean Air Act auch für klimaschädliche Treibhausgase gelten muss, weil der Klimawandel die Gesundheit gefährdet. Auf dieser Feststellung basieren zahllose Regelungen im US-Klimaschutz, etwa für Emissionen von Autos, Kraftwerken oder Fabriken. Ob die Maßnahme juristisch Bestand haben wird, ist offen: Diverse Umweltgruppen haben bereits angekündigt, sie anzufechten.
KlimaTrump entzieht dem US-Klimaschutz die Grundlage
Lesezeit: 4 Min.
Um im nationalen Klimaschutz voranzukommen, hatte die Obama-Regierung ein Gesetz zur Luftreinhaltung genutzt. Donald Trump macht diesen Weg nun zunichte. Die Folgen könnten immens sein.
Von Marlene Weiß
