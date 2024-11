Von Tina Baier, Christoph von Eichhorn und Berit Uhlmann

Will man Donald Trumps bisherige Nominierungen für hohe US-Regierungsämter auf einen Nenner bringen, lautet dieser am ehesten „Loyalität“. Der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk unterstützte Trump bedingungslos im Wahlkampf, der für das Verkehrsministerium vorgesehene Fox-News-Moderator Sean Duffy gilt als einer von Trumps lautstärksten Verfechtern im Fernsehen. Die künftige UN-Botschafterin Elise Stefanik erkannte 2020 den Wahlsieg Joe Bidens nicht an, ganz zum Gefallen Trumps.