Wenn das der Führer wüsste! Nun ist Adolf Hitler zwar seit mehr als 80 Jahren tot, doch seine Krankenakte wächst beständig weiter. In Fachartikeln, Büchern, Filmen und Zeitungsbeiträgen wird dem Diktator posthum mal diese Krankheit, dann jene Störung attestiert. Nicht immer kann man dabei auseinanderhalten, ob mit den nachträglichen Diagnosen die Persönlichkeitsmerkmale des Tyrannen und vielleicht sogar der Verlauf der Geschichte erklärt werden sollen – oder schlicht der Geltungsdrang der Verfasser so manche steile These hervorgebracht hat.
MedizinHitlers Blut und Hoden erklären nicht seine Verbrechen
Lesezeit: 4 Min.
Eine TV-Dokumentation deckt eine angebliche Hormonstörung bei Adolf Hitler auf – und zieht weitere fragwürdige Schlüsse, unter anderem über Genitalien und Psyche des Diktators. Warum es zu einfach ist, Tyrannen für krank zu erklären.
Von Werner Bartens
Medizin:In Wahrheit nicht psychisch krank: Wenn das Immunsystem das Gehirn angreift
Manche Patienten erhalten Diagnosen wie Depression oder Schizophrenie – dabei steckt eine Autoimmunreaktion dahinter. Wie Antikörper das Gehirn attackieren und woran man die Fehldiagnose erkennen kann.
Lesen Sie mehr zum Thema