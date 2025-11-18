Wenn das der Führer wüsste! Nun ist Adolf Hitler zwar seit mehr als 80 Jahren tot, doch seine Krankenakte wächst beständig weiter. In Fachartikeln, Büchern, Filmen und Zeitungsbeiträgen wird dem Diktator posthum mal diese Krankheit, dann jene Störung attestiert. Nicht immer kann man dabei auseinanderhalten, ob mit den nachträglichen Diagnosen die Persönlichkeitsmerkmale des Tyrannen und vielleicht sogar der Verlauf der Geschichte erklärt werden sollen – oder schlicht der Geltungsdrang der Verfasser so manche steile These hervorgebracht hat.