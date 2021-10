Von Rodrigo Pérez Ortega

Im Dezember 2020 verblüffte ein 110 Millionen Jahre alter Dinosaurier aus Brasilien die Wissenschaftler mit seinen pelzartigen Härchen und den speerartigen Federn, die aus seinen Schultern sprossen. Aber Ubirajara jubatus, wie die Wissenschaftler das Tier nannten, ist mittlerweile nicht nur wegen seiner auffälligen Merkmale bekannt. Es hat auch eine Kontroverse ausgelöst, in der deutsche Paläontologen und Beamte, die Anspruch auf das Fossil erheben, gegen die brasilianische Wissenschaftsgemeinde antreten, die das Fossil zurückhaben will. Nun hat die Fachzeitschrift Cretaceous Research wegen des Streits die Veröffentlichung zurückgezogen, in der der neue Dinosaurier beschrieben wurde. Damit bleibt die weitere Erforschung von Ubirajara in der Schwebe.