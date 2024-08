Hunderte Spitzenforscher in Deutschland konkurrieren dieser Tage um insgesamt 3,7 Milliarden Euro Fördermittel für Exzellenzcluster. Sieben von ihnen erzählen, was sie mit dem Geld vorhaben und wie sie die Finalphase überstehen.

Von Theresa Palm

Es ist fast so etwas wie die Olympiade der Wissenschaft. Im Sieben-Jahres-Turnus können sich Forschungsteams in Deutschland um jeweils bis zu 70 Millionen Euro für Forschungsvorhaben bewerben. Zu gewinnen gibt es Exzellenzcluster der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Vorläufe hat nicht mal jeder dritte Antrag überstanden. 41 Anträge wurden im Februar fürs Finale zugelassen, zusätzlich zu den 57 bereits bestehenden Exzellenzclustern, bis zu 70 Cluster werden verteilt. Am Donnerstagnachmittag mussten die Bewerber ihre 120-seitigen Anträge hochladen. Hier erzählen die Sprecherinnen und Sprecher von sechs Forschungsteams, wie es ihnen in der Finalphase erging.