Das Plakat im Wartezimmer der kanadischen Hausarztpraxis zeigt einen großen Hotdog. Zu sehen ist er jedoch kaum, denn Wurst und Brötchen sind von einem riesigen Berg Senf verdeckt. Ungenießbar das Ganze. "More is not always better", steht auf dem Poster, sodass Patienten schon vor der Sprechstunde erfahren, dass in der Medizin mehr nicht immer besser ist. In Kanada wirbt die Initiative "Choosing wisely" auf diese Weise für eine Medizin, die auf überflüssige, unnütze oder gar schädliche Behandlungen und Untersuchungen verzichtet. Jeder Hausarzt hat die Plakate bekommen.