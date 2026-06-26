Betrachtet man Europa dieser Tage von sehr weit oben, wirkt es so, als würde jemand ein riesiges Brennglas langsam über den Kontinent schwenken. Auf Temperaturkarten ist gut zu erkennen, wie das Zentrum der Hitzewelle von West nach Ost wandert. Anfang der Woche lag die Bretagne unter der Sammellinse, dann Zentralfrankreich. Darunter ist das Leben oft unerträglich: In Frankreich wurde die höchste Hitzewarnstufe für mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausgerufen, mehr als 1300 Schulen blieben geschlossen. Jetzt liegt der Fokus klar auf Deutschland: Von Freitag bis Sonntag soll die Hitzewelle hier ihren Höhepunkt erreichen.