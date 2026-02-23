Wenn die Change-Managerin zum Call bittet oder der CEO ein Townhall-Meeting mit der ganzen Company anberaumt, sollten ehrgeizige Angestellte diese Gelegenheit als Chance begreifen. Hier bieten sich eine Bühne und die Möglichkeit, darauf zu performen. Am Ende des Tages folgt daraus der Imperativ, sich unbedingt zu Wort zu melden, sich ins Rampenlicht zu stellen und sich so für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Inhalt der Ausführung spielt eine nebensächliche Rolle. Lieber viel reden und nichts sagen als schweigen und die Bühne der Konkurrenz überlassen. Der Jargon des Business-Sprechs enthält unzählige Bullshit-Begriffe, mit denen sich ein pseudoschlauer Wortsalat anrichten lässt.