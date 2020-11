Von Werner Bartens

"Der modert in seinem Zimmer vor sich hin und daddelt", sagt der Vater über seinen 16-jährigen Sohn. "Verstehen muss man das nicht." Die Schule darf er derzeit nicht besuchen - für anderes ist er nicht zu motivieren. Am Freitag vor einer Woche hatte er Kontakt zu einem Mitschüler, der am Sonntag, also zwei Tage später, positiv auf Corona getestet wurde. Der Schnelltest vom selben Tag fiel bei dem Sohn negativ aus. Weil es die Regeln vorsehen, blieb der 16-Jährige die nächsten Tage zu Hause - er musste sich an die Quarantäne halten. Am Donnerstag drauf, also sechs Tage nach dem Letztkontakt zum infizierten Mitschüler, war auch der PCR-Test negativ. Trotzdem musste er die Quarantäne weiterführen.