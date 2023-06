Die WHO schätzt, dass 36 Millionen Menschen in Europa an den Spätfolgen von Corona leiden. Solche Angaben nützen den Betroffenen nicht - im Gegenteil.

Kommentar von Werner Bartens

Die Zahl ist schnell dahingesagt: Bis zu 36 Millionen Menschen in Europa haben in den ersten drei Pandemiejahren unter Langzeitfolgen von Corona gelitten. Die Schätzung verbreitete der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese Woche. Angesichts dieses massenhaften Leids brauche es, so sein Fazit, mehr Forschung, bessere Diagnostik und vor allem gute Möglichkeiten der Behandlung.