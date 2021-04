Interview von Christina Kunkel

Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten nähert sich derzeit dem Höchststand vom Januar. Lange Zeit hörte man hauptsächlich die Experten der Intensivmedizinervereinigung DIVI vor einer drohenden Überlastung der Kliniken warnen. Deren Prognose: Trotz Impfungen kommt es noch schlimmer als in der zweiten Welle. Zu wenig Betten, zu wenig Personal. Am Donnerstag räumte auch Gesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz ein: "Jetzt rächt sich, was vor zwei bis drei Wochen nicht entschieden wurde." RKI-Chef Lothar Wieler appelliert an die Bundesländer: "Jeder Tag zählt. Wir müssen jetzt handeln."