Das Tübinger Unternehmen Curevac darf mit der klinischen Prüfung seines Impfstoffkandidaten gegen das neue Coronavirus beginnen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) im hessischen Langen erteilte dem Unternehmen die Erlaubnis, den Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen. Das teilte das PEI am Mittwoch mit, es ist in Deutschland für die Zulassung, Bewertung und Chargenfreigabe von Impfstoffen verantwortlich.

Curevac will sogenannte RNA-Impfstoffe einsetzen, das sind kleine Stücke vom Viruserbgut, die in Nanopartikel verpackt in den menschlichen Körper injiziert werden. Menschliche Zellen stellen dann nach den Virus-Bauplänen Proteinstücke her, die das Immunsystem mobilisieren sollen.

144 Personen sollen das Vakzin in unterschiedlichen Dosierungen bekommen. Dabei geht es zunächst darum, die Sicherheit des Test-Impfstoffs zu prüfen. Daneben wird geprüft, ob die Testsubstanzen es schaffen, dass Immunsystem der Testpersonen zu stimulieren und auf den Kontakt mit dem Coronavirus vorzubereiten. Ende April hatte bereits das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung erhalten, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

Erst am Montag hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, sich mit 300 Millionen Euro an dem Impfstoffentwickler aus Tübingen zu beteiligen und rund 23 Prozent der Anteile zu übernehmen.

Laut Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO sind weltweit bereits fast 130 Impfstoffkandidaten im Rennen. Fast 20 sind bereits in unterschiedlichen Stadien der klinischen Prüfung an freiwilligen Versuchspersonen angekommen.

Üblicherweise gibt es drei Phasen der Prüfung. In der Phase I bekommen wenige gesunde Freiwillige die Testsubstanz verabreicht. Es geht dabei vor allem um die Sicherheit und Verträglichkeit der untersuchten Substanz in verschiedenen Dosierungen. Doch natürlich wird auch geschaut, wie der Körper auf den Wirk- oder Impfstoff reagiert. Im Falle der aktuellen Studien wird etwa geprüft, ob die Körper der Probanden nach der Testimpfung Antikörper bilden, die vor dem Erreger schützen könnten. Treten keine schweren Nebenwirkungen oder sonstigen Komplikationen auf, steht in der Phase II noch immer die Sicherheit der Testsubstanz im Vordergrund. Jedoch ist die Zahl der Testpersonen dann bereits groß genug, um erste Aussagen über die Wirksamkeit treffen zu können, die schließlich in der Phase III an vielen Menschen im Detail untersucht wird.

Über die Impfstoffkandidaten, die bereits an Menschen getestet werden, gibt es recht vielversprechende Daten. Schwerwiegende Komplikationen traten bislang nicht auf. Die meisten getesteten Substanzen stimulierten das Immunsystem der Probandinnen und Probanden.

Es braucht mehr als einen Impfstoff, um einen Großteil der Menschheit mit Immunschutz zu versorgen. Dabei geht es nicht nur um die Produktionskapazitäten der Hersteller, sondern auch darum, dass wirklich verschiedene Impfstoffe notwendig sind, um alle Menschen, Kinder wie Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen gleichermaßen zu schützen. Ein Impfstoff für alle wird da nicht funktionieren.