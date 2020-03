Über das Coronavirus zirkuliert sowohl in den sozialen Medien als auch in der Fachliteratur eine wilde Mischung aus Fakten und Mythen. Richtiges ist von Falschem kaum noch zu unterscheiden. Warum das gefährlich ist.

Eine halbe Stunde auf Twitter. Es trendet der Hashtag #Coronavirus, und das sieht ungefähr so aus: Witzeleien über Hamsterkäufe. Fünf neue Fälle in Spanien. Zwei neue Fälle in Spanien. In China ist alles noch viel schlimmer als berichtet. In Dresden ist alles ganz schlimm, wird aber nicht berichtet. Weitere Witze über Hamsterkäufe. Wascht euch die Hände. Ein Mann hat auf Ebay zwanzig Gesichtsmasken für 20 000 Euro verkauft. Und wieder Hamsterwitze.