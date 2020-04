Olfert Landt, 54, hat mit seinem Unternehmen TIB Milbiol in Berlin-Tempelhof als Erstes weltweit einen Corona-Test entwickelt. Millionen Test-Kits haben der Molekularbiologe und seine 30 Mitarbeiter seitdem bereits in mehr als 60 Länder verschickt. Die Firma in Berlin-Tempelhof ist im Ausnahmezustand, alle arbeiten dort bis in die Nacht hinein. Seine Frau Constanze, 58, Doktor der Biologie, ist auch für die Logistik zuständig und kann inzwischen in Windeseile herausfinden, mit welchem Flieger sich noch Test-Kits in die USA oder nach Asien verschicken lassen. Beim Telefonat nehmen sie sich eine Stunde Zeit, obwohl sie noch nicht mal Zeit zum Essen haben. Landt sagt, er habe bereits drei Kilogramm abgenommen.