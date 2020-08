Eine neue Studie aus China untersuchte das Infektionsrisiko in Zügen. Wie wahrscheinlich ist es, sich trotz Maskenpflicht in der Bahn anzustecken?

Von Werner Bartens

Es war noch nie einfach, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Bahn macht es Passagieren schwer, sich im "Urlaub von Anfang an" zu fühlen, wie einer ihrer verblichenen Slogans lautet. Eine Zugfahrt durch Deutschland ohne Betriebsstörung, verkehrte Wagenreihung oder ein defektes Bordbistro ist so selten wie ein pünktlicher ICE auf der Rheintal-Schiene. Seit Monaten reist darüber hinaus das Infektionsrisiko als unsichtbarer Zugbegleiter mit.