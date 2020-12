Von Christian Endt

Seit wenigen Tagen läuft die Impfung gegen das Coronavirus auch in Deutschland. Mobile Impfteams fahren zunächst Alten- und Pflegeheime an. Dafür gibt es einen guten Grund: Alte Menschen sind besonders gefährdet, an Covid-19 zu versterben. Und in vielen Pflegeheimen gibt es dramatische Ausbrüche des Virus.