Die Fallzahlen in Russland nehmen stark zu. Die USA meldet knapp 70 000 Todesfälle. Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Grafiken.

Update vom 5. Mai, 15:48 Uhr: In Russland nimmt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen täglich weiter zu; nach den Vereinigten Staaten meldet kein anderes Land der Welt derzeit so viele neue bestätigte Fälle pro Tag. Auch in Brasilien steigt die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen kontinuierlich an. Die USA und Großbritannien melden indes kaum eine Verbesserung, die Neuinfektionen bewegen sich im Wochenmittel auf einem weitgehend gleichbleibenden Niveau. Deutschland, Frankreich und Italien zeigen weiterhin einen positiven Trend. Ein kontinuierlicher Anstieg der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen ist in Peru, Indien und Chile zu beobachten. (Quellen: Johns-Hopkins-Universität, WHO, statista)

Fallzahlen steigen weiter

Inzwischen haben fast alle europäischen Staaten Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu stoppen: Schulen und Universitäten sind großteils geschlossen, vielerorts auch Bars, Restaurants und zahlreiche Geschäfte. Deutschland hat jedoch Pläne für erste Lockerungen der Regeln vorgelegt. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus oder gar nicht. Zahlreiche Grenzen innerhalb der EU sind ebenfalls dicht. Die EU-Kommission plant den Einreisestopp in die EU bis 15. Mai zu verlängern. Deutschland hat jedoch Pläne für erste Lockerungen der Regeln vorgelegt.

Trotzdem steigt die Gesamtzahl der Infizierten weiter. Das liegt allein schon daran, ass die Erkrankung meist erst nach etwa fünf bis sieben Tagen ausbricht. Es gibt also eine große Zahl von Patienten, die noch nicht erfasst sind - und womöglich noch gar nicht wissen, dass sie das Virus bereits in sich tragen. Auch zu Neuansteckungen wird es weiter kommen, schließlich lassen sich nicht alle Sozialkontakte restlos vermeiden.

Der exponentielle Anstieg der Fallzahlen scheint jedoch in Deutschland und vielen anderen Ländern vorerst gestoppt. Die Kurve wird aktuell flacher.

Woran lässt sich erkennen, ob die Trendwende erreicht ist?

Bis vor kurzem haben wir an dieser Stelle neben vielen anderen Daten zum Verlauf der Corona-Pandemie, die sogenannte Verdoppelungszeit angegeben. Dieser Wert gibt an, nach wie vielen Tagen sich die Zahl der Fälle auf das Zweifache erhöht. Die Verdoppelungszeit ist gut geeignet, um exponentielle Wachstumsprozesse zu beschreiben. Derzeit lässt sich aber in Deutschland und in vielen anderen Ländern keine exponentielle Ausbreitung des Coronavirus feststellen. In Deutschland ist das Wachstum derzeit näherungsweise linear, die Zahl der Neuinfektionen pro Tag ist in etwa konstant. Das ist eine gute Nachricht und deutet darauf hin, dass die getroffenen Maßnahmen ihre Wirkung zeigen.

Im jetzigen Stadium ist die Verdopplungszeit nicht mehr der beste Indikator, um den Verlauf der Pandemie zu beschreiben. Stattdessen stellen wir nun die Zahl der täglichen Neuinfektionen stärker in den Vordergrund. Solange sie weiter fällt oder zumindest konstant bleibt, ist das Virus einigermaßen unter Kontrolle. Steigen die Neuinfektionen wieder an, droht eine erneute exponentielle Wachstumsphase. All dies gilt unter dem Vorbehalt, dass nur die Zahl der offiziellen, durch Test bestätigten Fälle bekannt ist. Die tatsächliche Zahl der Infektionen liegt mutmaßlich deutlich höher und kann sich auch anders entwickeln.

Die Epidemie nahm Ende Dezember in China ihren Anfang und hat sich seither auf alle Kontinente ausgebreitet.

Die angegebenen Fallzahlen beziehen sich auf die durch Tests bestätigten, von den Behörden gemeldeten Infektionen. Die reale Zahl der Infizierten liegt höher. Da in verschiedenen Ländern in unterschiedlichem Ausmaß getestet wird, sind die absoluten Fallzahlen nur eingeschränkt vergleichbar. Für den internationalen Vergleich bietet sich daher ein zusätzlicher Blick auf die Todesfälle an.

Die ersten Infektionen innerhalb Deutschlands gab es bei Mitarbeitern des bayerischen Automobilzulieferers Webasto, die sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hatten. Inzwischen gibt es in allen Bundesländern zahlreiche Fälle. Schwerpunkte liegen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg.

Die Zahlen in diesem Artikel stammen im Wesentlichen von der Johns-Hopkins-Universität und von den für den Infektionsschutz zuständigen Behörden in den Bundesländern. Ergänzend kommen Daten vom Robert-Koch-Institut zum Einsatz, diese werden jedoch erst zeitverzögert gemeldet und geben nicht den neuesten Stand wieder.