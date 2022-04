Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt in Deutschland gerade wieder. Aber sind diese Menschen überhaupt mit oder an Corona gestorben? Eine Analyse in Grafiken.

Von Christina Berndt, Markus Hametner und Sören Müller-Hansen

An diesem Wochenende ist es fast überall in Deutschland erst einmal vorbei mit Corona. Zumindest wenn man sich daran orientiert, welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie noch in Kraft sind. Schaut man hingegen auf die Infektionszahlen, so ergibt sich eher das gegenteilige Bild: Nie war mehr Pandemie.