Coronavirus und Tierwelt:Plötzlich so ruhig hier

Sonst ist der Mensch in beinahe jedem Winkel der Welt präsent, jetzt wird er in seiner Mobilität eingeschränkt. Verschafft das der Natur eine Pause zum Erholen? Manches deutet darauf hin: An einem wegen Corona menschenleeren Strand im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco sind gerade 97 Echte Karettschildkröten geschlüpft, ein Art, die vom Aussterben bedroht ist. Ungestört fanden alle Jungtiere problemlos ihren Weg in den Atlantik, wo sie die nächsten Jahre verbringen werden, ohne wieder an Land zu kommen, berichten brasilianischen Tierschützer.