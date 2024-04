Von Christina Berndt

Was sagen eigentlich die Bürger dazu? Also diejenigen, deren Leben von politischen Entscheidungen betroffen ist. Sie zu befragen ist in der Politik gerade in Mode. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich etwa hat nun sogar vorgeschlagen, die Corona-Politik von einem Bürgerrat bewerten zu lassen. Dieser soll zudem Vorschläge erarbeiten, was in der nächsten Pandemie zu tun wäre. "Die SPD will eine umfassende und ganzheitliche Aufarbeitung der Pandemie erreichen - jenseits parteipolitischer Sichtweisen", sagte Mützenich. Es gehe dabei um nicht weniger als um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.