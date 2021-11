Von Christina Berndt

Deutschland kämpft gerade mit einer nie da gewesenen Welle an Neuinfektionen und versucht, die Ungeimpften zur Impfung zu bewegen, da wird die Situation durch den Erfindungsreichtum der Natur verschärft: In Südafrika hat sich in den vergangenen Tagen eine neue Mutante des Coronavirus Sars-CoV-2 ausgebreitet. Das neue Virus hat bisher nur einen wissenschaftlichen Namen: B.1.1.529. Die Weltgesundheitsorganisation entscheidet an diesem Freitag, ob sie die Variante als besorgniserregend einstuft und sie wie zuletzt üblich mit einem Buchstaben aus dem griechischen Alphabet belegt. In den sozialen Medien wird das Virus bereits Ny genannt. Die Mutante wird international auch ohne WHO-Votum als potenziell so gefährlich eingestuft, dass Südafrika in Windeseile auf die roten Listen vieler Länder gesetzt wurde. Nach Großbritannien und Israel macht nun auch die EU ihre Grenzen zu.