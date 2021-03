Von Christian Endt und Sören Müller-Hansen

Von Mittwoch auf Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 14 356 neue Corona-Fälle, so viele wie seit Ende Januar nicht mehr. Nun schwanken diese Zahlen im Wochenverlauf sehr, sodass sich die Entwicklung besser anhand der 7-Tages-Inzidenz beurteilen lässt, bei der dieser Effekt bereinigt ist. Doch auch die Inzidenz steigt derzeit stetig an; aktuell liegt sie bei 72 Fällen je 100 000 Einwohner, wie zuletzt am 11. Februar. Die Infektionen in Deutschland nehmen also wieder zu, wenn auch langsam. Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung spricht daher von einer "Seitwärtsbewegung mit leichtem Aufwärtstrend".