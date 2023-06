Von Tina Baier

Goldschakale in Tel Aviv, Pumas in Santiago de Chile und wilde Ziegen im walisischen Küstenort Llandudno: Während der Corona-Lockdowns wurden an den verschiedensten Orten der Welt plötzlich wilde Tiere an Orten gesichtet, an denen sich zuvor fast ausschließlich Menschen aufgehalten hatten. Die Tiere schienen die plötzliche Abwesenheit des Homo sapiens zu nutzen, um neue Gebiete zu erkunden.