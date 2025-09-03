Im südnorwegischen Hafenort Brevik steht ein Zementwerk. Von außen sieht es wie jedes andere: Schutthügel aus Kalksteinen und jede Menge Betonungetüme. Aber neuerdings überragt ein Stahlturm alles, darin eine Anlage, die einen Gutteil des Kohlendioxids aus der Abluft des Ofens herausfiltert. Das Klimagas wird komprimiert und verflüssigt, in die Nähe der Stadt Bergen an die Westküste des Landes verschifft und dort in Stahlbehältern zwischengelagert. Über eine Pipeline geht es 110 Kilometer auf die Nordsee hinaus und durch ein Bohrloch im Meeresboden 2,6 Kilometer tief in die Erde hinein, in ein bereits ausgebeutetes Erdgasfeld.
CO₂-SpeicherungBegrenzt aufnahmefähig
- Eine neue Studie zeigt, dass die weltweite Kapazität zur CO₂-Speicherung in Sedimentgesteinen auf nur 1460 Gigatonnen begrenzt ist - ein Zehntel der bisherigen Schätzungen.
- In Norwegen wurde vergangene Woche das erste industrielle CCS-Projekt gestartet, bei dem CO₂ aus einem Zementwerk abgeschieden und unter der Nordsee gespeichert wird.
- Forscher warnen davor, die begrenzten CO₂-Speicherkapazitäten auf die Fortführung fossiler Energieerzeugung zu verschwenden und empfehlen, sie nur für unvermeidbare Emissionen wie aus der Zementindustrie zu nutzen.
Deutschland plant, Kohlendioxid unter die Nordsee zu pressen. Doch eine neue Studie zeigt: Die Kapazität der Sedimentgesteine weltweit ist wesentlich geringer als gedacht. In Europa sind besonders viele Reservoire nicht nutzbar.
