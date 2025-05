Und so Regen, Sonne und Schnee auf Knopfdruck zu erzeugen. „Cloud Seeding“ wird zum globalen Geschäft – und zur Hoffnung in der Klimakrise. Doch wie gut lässt sich das Wetter wirklich steuern?

Von Christoph von Eichhorn

Als Anfang März verheerende Regenfälle Jakarta überschwemmt hatten, stieg an mehreren Tagen eine einmotorige Cessna bis auf 3000 Meter Höhe auf. Geladen hatte das Flugzeug Salz, das es wiederholt in die Regenwolken sprühte. Eine „Wettermodifikations-Operation“ nannte der indonesische Katastrophenschutz die Aktion. Die Idee dahinter: Wassertröpfchen sollten sich an die versprühten Salzkristalle anlagern, damit die Tropfen immer schwerer werden und als Regen hinabfallen. Nur eben nicht über Jakarta und anderen Überschwemmungsgebieten, sondern über dem Meer. So wollte man weitere Fluten verhindern.