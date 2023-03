Von Jakob Wetzel

Was ist das für eine Kammer? Oben wird sie von einem Satteldach abgeschlossen, die Wände aus Kalkstein sind nur grob behauen, im Hintergrund ist eine querliegende Struktur zu erahnen. Fußspuren im Staub sind keine zu sehen, auch keine anderen Hinweise darauf, dass Menschen hier gewesen sind. Der Raum befindet sich in der Cheops-Pyramide, der größten Pyramide von Gizeh, einem der am intensivsten erforschten Gebäude der Welt. Er ist von stattlicher Größe, ersten Schätzungen zufolge ist er erheblich länger als fünf Meter. Und er liegt nahe an der Außenwand der Pyramide, über dem ursprünglichen Eingang, er ist also noch nicht einmal besonders gut versteckt. Und doch hat diesen Raum wohl seit rund 4500 Jahren niemand mehr zu Gesicht bekommen - bis jetzt.