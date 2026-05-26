Warum von den Sieben Weltwundern der Antike außer einem keines mehr steht, hat unterschiedliche Gründe. Bei mindestens drei der Bauwerke dürften Erdbeben eine entscheidende Rolle gespielt haben, andere gingen durch Brände, Kriege und späteren Steinraub verloren. Und bei den Hängenden Gärten von Babylon ist bis heute umstritten, ob es sie überhaupt jemals gegeben hat. Geblieben ist also nur die Cheops-Pyramide von Gizeh, die auch als Chufu-Pyramide bezeichnet wird. Benannt ist sie nach dem Pharao Chufu (auch Khufu), den die Griechen Cheops nannten. Nichts scheint sie zu erschüttern.