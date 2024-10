Stockholm:Chemie-Nobelpreis für drei Proteinforscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr zu einer Hälfte an David Baker (USA) und zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und den gebürtigen US-Amerikaner John Jumper. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Baker, der an der University of Washington in seiner Geburtsstadt Seattle tätig ist, erhält den Preis für rechnergestütztes Proteindesign, Hassabis und Jumper haben bei Google DeepMind eine KI entwickelt, welche die komplexen Strukturen von Proteinen vorhersagen kann.

Laut Akademie gelang Baker das fast Unmögliche: Er konnte mithilfe von Computern nicht nur die Bauanleitung von Proteinen berechnen, sondern auch welche für neue, nie dagewesene Proteine entwickeln. Hassabis und Jumper hingegen hätten mit ihrer KI ein jahrzehntealtes Problem gelöst: Sie können die Strukturen der hochkomplexen Biomoleküle vorhersagen. „Eine der Entdeckungen, die dieses Jahr gewürdigt werden, betrifft die Konstruktion spektakulärer Proteine. Die andere handelt von der Erfüllung eines 50 Jahre alten Traums: der Vorhersage von Proteinstrukturen aus ihren Aminosäuresequenzen. Beide Entdeckungen eröffnen enorme Möglichkeiten“, sagte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Ähnlich wie schon der Medizin-Nobelpreis 2024 taucht somit auch der diesjährige Chemie-Nobelpreis tief ins Leben ein. „Wir haben heute einen großartigen Preis“, sagte Hans Ellegren, der Generalsekretär der Königlich-Schwedischen Akademie, bei der Bekanntgabe der Preisträger. „Proteine sind die Moleküle, die Leben ermöglichen.“ Sie seien kleine Maschinen im Körper, die Prozesse umsetzten, sie seien Pumpen, die im Gehirn erst die Arbeit von Nervenzellen ermöglichen, sie seien Hormone oder auch Antikörper mit ihren unendlich wichtigen Funktionen bei der Abwehr von Krankheiten, und vieles mehr.

Die wichtigsten Entdeckungen liegen erst wenige Jahre zurück

So winzig Proteine dem Menschen erscheinen: Nicht nur ihre Bedeutung für den Organismus ist riesig, sondern auch ihre Größe – jedenfalls im Vergleich zu anderen Molekülen. Sie bestehen mitunter aus 100 000 Atomen. Tausende Aminosäuren werden aneinandergereiht, um ein Protein zu bilden. So zufällig und knäuelartig das Ergebnis aussieht: Welche Form ein Protein hat, wird durch die Abfolge seiner Aminosäuren bestimmt. Deshalb lassen sich Proteinstrukturen mit Hilfe von Computern vorhersagen, wie dies Hassabis und Jumper gelungen ist, und deshalb lassen sich am Computer auch neue Proteine entwerfen, wie das Baker tat. Es war allerdings viel Rechnerleistung und auch viel Hirnschmalz nötig, um das System zu verstehen und zu simulieren, das dahintersteckt.

Alle drei Preisträger haben ihre wichtigen Entdeckungen erst in den vergangenen Jahren gemacht. Das ist fast schon ungewöhnlich für die Nobelpreise der jüngeren Zeit. Somit sind die Laureaten eine ganze Generation jünger als die Preisträger des diesjährigen Medizin- und des Physik-Nobelpreises. Baker ist mit 62 Jahren noch der Älteste von ihnen, Hassabis, der als CEO bei Google Deep Mind arbeitet und 2010 die Vorgängerfirma Deep Mind gründete, die dann 2014 für spektakuläre 400 Millionen Dollar von Google gekauft wurde, ist 48 Jahre alt und Jumper wurde erst 1985 in Little Rock (Arkansas) geboren.

Eine Panne wie im vergangenen Jahr konnte die Könglich-Schwedische Akademie diesmal verhindern. Damals sickerten die Namen der Chemie-Preisträger bereits Stunden vor der Pressekonferenz durch. Offenbar hatte jemand von der Pressestelle die sonst so akribisch gehütete Nachricht versehentlich schon in den Morgenstunden an schwedische Medien versendet. Die Akademie hatte bisher immer so getan, als fiele die Entscheidung erst kurz vor der Bekanntgabe, was angesichts der akribisch vorbereiteten Presseunterlagen ohnehin zweifelhaft war. Doch bis heute ist die Auswahl der Preisträger ein streng geheimer Prozess. Nicht einmal die Namen der Nominierten werden veröffentlicht, bevor 50 Jahre verstrichen sind, so sehen es die Statuten der Nobelstiftung vor.

Die Chemie ist nach der Medizin und der Physik traditionell die dritte von insgesamt sechs Preiskategorien, in denen verschiedene Institutionen in Stockholm und Oslo die Nobelpreise vergeben. Am Donnerstag folgt dann der Literaturnobelpreis, am Freitag der Friedensnobelpreis. Zum Abschluss wird am Montag der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben, der als einzige der Auszeichnungen nicht auf das Testament des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht.

Die Nobelpreise sind in diesem Jahr erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen (knapp 970 000 Euro) pro Preiskategorie dotiert. Geht die Auszeichnung in einer Kategorie an zwei oder drei Preisträger zugleich, dann teilen sie sich diese Summe. Feierlich überreicht werden die Medaillen an Nobels Todestag, dem 10. Dezember.