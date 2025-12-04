Der Wähler als solcher hat sich in zahlreichen politisch einst stabilen Demokratien in ein launisches Wesen verwandelt. Heute setzt er sein Kreuz dort, morgen gewährt er einer anderen Partei seine Stimme, wenn er seine über die Jahre gewachsene Abscheu vor dem Politikbetrieb denn so weit überwindet, dass er überhaupt wählen geht. Die so gut wie lebenslange Loyalität zu einem Lager oder einer Partei scheint jedenfalls schneller abzuschmelzen als die Gletscher der Alpen. Wähler für einen Kandidaten einzunehmen und von einem Programm zu überzeugen, gewinnt dadurch bei jeder einzelnen Wahl besondere Bedeutung. Nur wie? Wahlplakate? Wahlwerbespots? Sehr lustig. Aber was ist eigentlich mit Künstlicher Intelligenz? Wie Wissenschaftler in zwei aktuellen Studien in den Fachjournalen Nature und Science berichten, entfalten gezielte Chats mit Large Language Models (LLM) wie etwa Chat-GPT verblüffend starke Überzeugungskraft auf Wähler.