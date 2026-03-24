Am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf ist ein historischer Meilenstein geglückt: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem Lkw transportiert. Der deutsche Physiker Stefan Ulmer überwachte aus einem Auto im Konvoi hinter dem Lastwagen heraus die Messdaten - und konnte kurz nach halb elf Uhr feststellen: „Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da.“

„Heute beginnt eine neue Epoche für Präzisionsmessungen“, sagte Ulmer. Die Champagnerkorken sollten erst knallen, wenn im Laufe des Tages nachgezählt ist, ob tatsächlich sämtliche 92 Antiprotonen am Ende noch in der eigens gebauten transportablen sogenannten Penning-Falle waren.

Der Lkw wird beladen: mit der Penning-Falle mit 92 Antiprotonen und einem supraleitenden Magneten, der die Teilchen in einem Vakuum bei minus 268 Grad hält. Christiane Oelrich/dpa

Der Transport auf dem Cern-Gelände war der Beweis, das der von Ulmer, Christian Smorra und ihrem Team konzipierte Container funktioniert. In einigen Jahren sollen Antiprotonen nun in Labore etwa in Düsseldorf, Hannover oder Heidelberg transportiert werden, um dort noch präzisere Messungen vorzunehmen als am Cern möglich.

Stefan Ulmer, Physiker am Cern, verkündet den Erfolg. Christiane Oelrich/Christiane Oelrich/dpa

Fernziel ist, vielleicht eines der größten Rätsel der Teilchenphysik zu lösen: Warum gibt es einen riesigen Materie-Überschuss im Universum? Beim Urknall dürfte gleich viel Materie und Antimaterie entstanden sein. Bislang ist es in der Physik nicht gelungen zu erklären, warum die Antimaterie fast vollständig verschwunden ist.