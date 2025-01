Die private Ufo-Meldestelle CENAP hat 2024 so viele Anrufe erhalten wie nie zuvor. Gründer Hansjürgen Köhler erklärt, was das mit Zigaretten und mit Elon Musk zu tun hat.

Interview von Denis Pscheidl

Wer ein merkwürdiges Ereignis am Himmel beobachtet, kann sich an das Centrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (CENAP) im hessischen Lützelbach wenden. Mehr als 1000 potenzielle Ufo-Sichtungen wurden dort im vergangenen Jahr gemeldet, so viele wie noch nie zuvor. CENAP wurde 1973 von Hansjürgen Köhler und Werner Walter gegründet, die man eher den Ufo-Skeptikern zuordnen kann. Andere Beobachtungsstellen werfen CENAP vor, ideologisch motiviert zu sein. Köhler hingegen ist überzeugt, dass jede Ufo-Sichtung aufgeklärt werden kann. Die Hotline des CENAP ist seit den 1990er-Jahren rund um die Uhr besetzt.