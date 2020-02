Jeder einzelne Fall löst Entsetzen aus. Jemand befindet sich in schwerer Not, aber seine Mitmenschen lassen ihn im Stich. Sie laufen vorbei, sie wenden ihre Blicke ab, sie bleiben untätig oder gaffen. Was hält Menschen davon ab, in Notsituationen Hilfe zu leisten, obwohl sich das Leid unmittelbar vor ihren Augen abspielt? Die psychologische Forschung zu diesem Thema entzündete sich an dem Entsetzen, das ein Mordfall am 13. März 1964 in New York ausgelöst hatte. Die 28-jährige Kitty Genovese wurde damals im Stadtteil Queens von einem Mann angegriffen. Der Gewalttäter rammte ihr ein Messer in den Rücken, vergewaltigte und ermordete Kitty Genovese. Die Frau schrie um ihr Leben, sie flehte um Hilfe. Die New York Times berichtete damals, dass zahlreiche Menschen das Verbrechen mitbekommen hätten und niemand eingeschritten sei. Der Bericht entpuppte sich zwar später als überzogen dramatisiert, doch ändert dies wohl nichts am grundsätzlichen Umstand: Es waren Zeugen anwesend, die hätten eingreifen können.