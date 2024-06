Interview von Michael Bauchmüller, Thomas Krumenacker

Europas Natur geht es nicht gerade gut. Vier von fünf Habitaten sind in schlechtem Zustand, jede dritte Bienen- und Schmetterlingsart ist auf dem Rückzug. Das „Nature Restoration Law“ der EU soll das bis 2030 ändern, Mitte des Monats fand es im Umweltministerrat eine Mehrheit. „Es ist ein Beitrag, anders auf die Natur zu schauen“, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Fortan gehe es nicht mehr nur um den Schutz der Natur, sondern auch um ihre Reparatur. Wie konkret, das will sie in einem Beteiligungsprozess klären.