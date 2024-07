Am Sonntag sind gleich zwei junge Männer in den Alpen durch Blitzschläge getötet worden. Ein 18-Jähriger starb auf der Zugspitze, ein 22-Jähriger bei einer Bergwanderung in Tirol. Beide hatten das Risiko durch das Gewitter unterschätzt. Der junge Mann auf der Zugspitze machte mit zwei Freunden noch Fotos am Gipfelkreuz, als wenige Meter entfernt die Aussichtsterrasse an der Bergbahnstation schon wegen des Unwetters geschlossen worden war. Und der junge Mann in Tirol wanderte weiter, obwohl sich seine Mutter und sein jüngerer Bruder wegen des Gewitters unter einen Felsvorsprung zurückzogen.

„Viele Leute wissen immer noch zu wenig über die Gefahr, die von Blitzen ausgeht“, sagt der Neurologe Berthold Schalke der SZ. Er leitet seit mehr als 20 Jahren die Arbeitsgruppe Blitzopfer in der Universitätsklinik am Bezirksklinikum Regensburg. „Viele Menschen denken, das sieht schön aus und ist irgendwie beeindruckend, aber Blitze sind hochgefährlich.“ Jedes Jahr werden Schalke zufolge rund 100 Menschen in Deutschland vom Blitz getroffen – oftmals, weil sie zu arglos sind. Von jenen, die den Blitzschlag überleben, wird ein großer Teil von Schalkes Spezialteam behandelt. So viele Erfahrungen mit Blitzopfern wie der Regensburger Neurologe hat kaum jemand in Deutschland. Die Folgen seien oft schwer zu behandeln und lang anhaltend. Umso mehr müsse für Prävention getan werden, sagt Schalke – für Aufklärung und Maßnahmen zum Blitzschutz.

Der Neurologie-Professor ärgert sich auch über Äußerungen der Bayerischen Zugspitzbahn, wonach diese keine Befugnis habe, Menschen vom Gipfel fernzuhalten. „Das ist freies Gelände, es befindet sich außerhalb unserer Zuständigkeit“, hatte eine Sprecherin dem Münchner Merkur erklärt. Die Gipfelterrasse werde bei Gewitter sofort geräumt, es würden Warnschilder aufgehängt. Die Bergsteiger, die sich außerhalb befinden, könne man jedoch nicht zwingen, in der Gipfelstation Schutz zu suchen.

Bei Berthold Schalke stößt das auf Unverständnis. „Wenn Gefahr durch Unwetter besteht, dann muss ein solches Gelände auch gesperrt werden können“, so Schalke zur SZ. Er sieht hier die Bayerische Staatsregierung in der Pflicht. „Bei Gewittergefahr sollte niemand auf den Berg dürfen.“ Zugleich müsse die Bevölkerung besser aufgeklärt werden – gerade in den Bergen. „Im Gebirge gibt es nun mal wenig Schutzmöglichkeiten“, so Schalke. „Deshalb sollte man erst gar nicht mehr auf einen Berg steigen, wenn ein Unwetter vorhergesagt wird.“

Beherztes Klopfen auf den Brustkorb kann Blitzopfern das Leben retten

Die Gefahr auf der Zugspitze sei zudem durch den dortigen Klettersteig erhöht gewesen. Als der Blitz ihn traf, befand sich der Verstorbene nach Angaben der Bergwacht in der Nähe einer Eisenleiter, die beim Klettern helfen soll. „Das ist wie ein Blitzableiter, wenn man da dran fasst, das ist bei Gewitter hochgefährlich“, sagt Schalke, denn das Metall leitet die hohe Energie des Blitzes in den menschlichen Körper.

Wüssten die Menschen mehr über die Gefahren der Natur, ließen sich viele folgenreiche und auch tödliche Unfälle verhindern, sagt Schalke. Dazu gehöre auch, dass Menschen keine Angst vor Blitzopfern haben: „Die sind nicht gefährlich, man kann sich an ihnen keinen Schlag holen.“ Betroffenen könnte nach einem Blitzschlag sogar oft geholfen werden, wenn andere besonnen handelten. „Bleibt das Herz infolge eines Blitzschlags stehen, kann es oft schon durch Klopfen auf den Brustkorb wieder zum Schlagen gebracht werden.“

Zum Umgang mit Gewittern herrschten immer noch viele Mythen, warnt Schalke. So solle man bei Gewittern sehr wohl „Eichen weichen“, aber keinesfalls „Buchen suchen“. Alle Bäume seien zu meiden, weil sie wegen ihrer Höhe leicht vom Blitz getroffen werden könnten. Auch sei es gefährlich, unter Holzunterständen oder auf Hochsitzen Zuflucht zu suchen, denn auch sie leiten den Blitz. Zudem stimme nicht, dass man sich im Gewitter flach auf den Boden legen solle, denn Blitze können auch über den Boden weitergeleitet werden. Das beste Verhalten sei, sich hinzuhocken.

Womöglich kann auch Regen oder ein Wasserschwall aus der Trinkflasche helfen. Forschende der TU Ilmenau zeigten jüngst in einer Studie, dass ein Blitzschlag weniger gefährlich ist, wenn man einen nassen Kopf hat. Denn dann wird weniger Strom in den Körper geleitet. „Das ist erst noch ein einzelnes Ergebnis, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass es helfen könnte, seine Trinkflasche über den Kopf auszuleeren“, sagt Schalke. Blitzschläge in den Kopf werden in den seltensten Fällen überlebt. In der Studie aus Ilmenau hatte ein Modellkopf jedoch erheblich kleinere Löcher, wenn er zuvor nass gemacht wurde. Am besten sei es natürlich, einen Blitzeinschlag mit allen Mitteln zu verhindern, betont Schalke. „Aber wenn man sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen kann, ist das Wasser in jedem Fall einen Versuch wert.“