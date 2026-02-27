Zum Hauptinhalt springen

AstronomieGibt es Blitze auf dem Mars?

Lesezeit: 2 Min.

Das Luftbild zeigt die Pfade von Staubstürmen auf dem Mars, die dunkle Schichten unter der Oberfläche freigelegt haben. In den Stürmen reiben Sandkörner aneinander und erzeugen Blitze.
Das Luftbild zeigt die Pfade von Staubstürmen auf dem Mars, die dunkle Schichten unter der Oberfläche freigelegt haben. In den Stürmen reiben Sandkörner aneinander und erzeugen Blitze. (Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

Eine Nasa-Raumsonde hat Signale empfangen, die auf einen Blitz hindeuten. Aber was hat ihn ausgelöst?

Von Theresa Palm

Ein Forschungsteam der Karls-Universität Prag hat einen Blitz auf dem Mars entdeckt. Das Team um František Němec hat Daten der US-Raumsonde Maven analysiert und eine charakteristische Radiosignatur festgestellt, die zum ersten Mal direkt auf einen Blitz hinweist. Die Ergebnisse haben sie am Freitag im Fachjournal Science Advances veröffentlicht.

Astrobiologie
:„Der beste Beleg, den wir bislang für außerirdisches Leben haben“

Darauf deutet ein Stein hin, den der Mars-Rover „Perseverance“ im vergangenen Jahr aufgesammelt hat. Fachleute sagen: Ein biologischer Ursprung dieser Spuren wäre die beste Erklärung.

Von Hanno Charisius

