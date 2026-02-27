Ein Forschungsteam der Karls-Universität Prag hat einen Blitz auf dem Mars entdeckt. Das Team um František Němec hat Daten der US-Raumsonde Maven analysiert und eine charakteristische Radiosignatur festgestellt, die zum ersten Mal direkt auf einen Blitz hinweist. Die Ergebnisse haben sie am Freitag im Fachjournal Science Advances veröffentlicht.