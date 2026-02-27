Ein Forschungsteam der Karls-Universität Prag hat einen Blitz auf dem Mars entdeckt. Das Team um František Němec hat Daten der US-Raumsonde Maven analysiert und eine charakteristische Radiosignatur festgestellt, die zum ersten Mal direkt auf einen Blitz hinweist. Die Ergebnisse haben sie am Freitag im Fachjournal Science Advances veröffentlicht.
AstronomieGibt es Blitze auf dem Mars?
Eine Nasa-Raumsonde hat Signale empfangen, die auf einen Blitz hindeuten. Aber was hat ihn ausgelöst?
Astrobiologie:„Der beste Beleg, den wir bislang für außerirdisches Leben haben“
Darauf deutet ein Stein hin, den der Mars-Rover „Perseverance“ im vergangenen Jahr aufgesammelt hat. Fachleute sagen: Ein biologischer Ursprung dieser Spuren wäre die beste Erklärung.
