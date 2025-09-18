Das Hintergrundbild von Martin Laß im Videogespräch zeigt eine Luftaufnahme einer Region nördlich von Kiel. Große grüngraue Kuppeln sind zu sehen, außen herum liegen weitläufige Äcker, Grünflächen sowie fabrikhallenartige Gebäude. Als „Energielandwirt in sechster Generation“ stellt sich Laß vor – und das ist sein Reich.
BiomasseDie übersehenen 8000 Kraftwerke
Biogas könnte eine Schlüsselrolle für das Stromsystem spielen. Eine lang erwartete EU-Entscheidung weist nun den Weg in diese Richtung. Doch nicht alle Anlagen werden sich wohl retten lassen.
