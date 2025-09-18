Zum Hauptinhalt springen

BiomasseDie übersehenen 8000 Kraftwerke

Lesezeit: 5 Min.

Biogasanlage in der Nähe von Kirchweidach, Oberbayern.
Biogasanlage in der Nähe von Kirchweidach, Oberbayern. (Foto: Sebastian Beck)

Biogas könnte eine Schlüsselrolle für das Stromsystem spielen. Eine lang erwartete EU-Entscheidung weist nun den Weg in diese Richtung. Doch nicht alle Anlagen werden sich wohl retten lassen.

Von Christoph von Eichhorn

Das Hintergrundbild von Martin Laß im Videogespräch zeigt eine Luftaufnahme einer Region nördlich von Kiel. Große grüngraue Kuppeln sind zu sehen, außen herum liegen weitläufige Äcker, Grünflächen sowie fabrikhallenartige Gebäude. Als „Energielandwirt in sechster Generation“ stellt sich Laß vor – und das ist sein Reich.

